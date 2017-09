5 septembre 2017

Québécois ?

Bonjour M. Vil,

J’ai bien aimé votre texte (« Québécois ? ») paru dans Le Devoir de vendredi. Vous avez raison de nous interroger comme vous le faites. J’aimerais ici vous apporter de petites réponses qui vous apparaîtront, j’espère, aussi pertinentes que vos questions.

« Québécois ? » demandez-vous ? Vous l’êtes au moins tout autant que moi, c’est certain. Quant à moi, je suis un de ces Québécois de souche qui descendent en ligne droite de ces quelque 60 000 Français qui peuplaient le Québec lors de la conquête de 1760. Plus québécois que moi, tu meurs ! J’ignore si j’ai du sang améridien dans les veines ou sur les mains, mais qui sait exactement d’où provenaient mes ancêtres ? De Normandie ? De Bretagne ? D’Aquitaine ? Mais encore ? Celte, Latin, Viking, Arabe ? Il y a eu de tels brassages de populations dans l’histoire que personne ne peut dire qu’il est de race pure. On sait bien d’ailleurs qu’une race pure, ça n’existe que dans la tête de ceux qui veulent bien y croire.

Je parle donc français ; je suis indépendantiste (plus porté sur l’indépendance individuelle que collective) et ma religion était la catholique, mais je n’éprouve aucune fierté à dire que je suis québécois de souche ni l’envie d’être identifié comme tel. Je n’ose pas dire non plus que je suis de culture française parce que je sais bien les différences culturelles qu’il y a entre la France et le Québec. Je connais bien des gens respectables qui peuvent dire, comme moi, qu’ils sont de souche québécoise : pour la plupart, ils ne me ressemblent guère pour toutes sortes de raisons toutes aussi valables les unes que les autres. Que sont-ils ? Que suis-je ? Qu’est-ce qu’un Québécois ? Je ne sais pas et, à vrai dire, je suis convaincu que cela n’a pas d’importance. L’important n’est pas ce qu’on est, mais ce qu’on fait avec ce qu’on est et ce qu’on a. Je pense même que c’est perdre son temps que d’accorder du temps à cette ambiguë question qu’est celle de son identité nationale. Je me contente d’être un être humain et c’est déjà assez compliqué de même !

Sherbrooke, le 1er septembre 2017

Les demandeurs d’asile

Des gens arrivent au Canada. Des enfants, des jeunes mères, des personnes souffrantes qui ont tout risqué, qui ont parfois beaucoup perdu. Ce devrait être le premier élément à considérer lorsqu’il est question des demandeurs d’asile.

Or, même si l’information est disponible, même si plusieurs acteurs tentent d’élever le débat, la question demeure présentée par certains commentateurs et politiciens de façon simpliste, populiste et mensongère.

Il est ainsi possible à certains de continuer à parler d’immigration illégale, ou clandestine, et de considérer ces demandeurs d’asile comme des profiteurs. Cette paresse intellectuelle contribue aux tensions citoyennes qui se traduisent notamment par des marches de louveteaux arborant des drapeaux de triste mémoire.

Pourtant, il n’existe pas d’immigration illégale, comme nous le rappelle le Barreau du Québec. Les criminels ne sont pas admis comme réfugiés. Les demandeurs d’asile doivent procéder de façon irrégulière, car le Canada est signataire de l’Entente sur les tiers pays sûrs. C’est cette entente contre laquelle tous les partis politiques québécois devraient se dresser solidairement.

De toute façon, les personnes arrivant au Canada pour y faire une demande d’asile feront l’objet d’une enquête visant à déterminer la validité de leur prétention. Ceux qui ne satisfont pas aux critères pour être réfugiés se verront refuser leur demande.

En attendant, ces demandeurs reçoivent des services. Les traiter de profiteurs, de les mettre en compétition avec les aînés ou le système scolaire pour l’obtention de services et de laisser entendre que la facture sera simplement refilée à Québec ne fait qu’accroître le mécontentement de la population face à une situation qui n’a rien de catastrophique bien qu’elle puisse être très stressante et fragilisante pour ceux qui la vivent. En fait, le fédéral, respectant l’Accord Canada-Québec sur l’immigration, transfère cette année 380 millions au ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Les partis d’opposition devraient demander au gouvernement ce qu’il fait de cet argent, plutôt que de braquer la population contre l’arrivée de gens vulnérables.

Montréal, le 1er septembre 2017