1 septembre 2017 20h02

Hydro-Québec et la responsabilité sociale

Lettre écrite en réaction au texte « Un énorme gâchis à Saint-Adolphe-d’Howard » publié le 31 août

Au cours des derniers mois, beaucoup de choses ont été dites sur les projets de ligne de transport d’électricité. Je comprends et je partage les préoccupations exprimées à l’égard de la protection des paysages, elles sont légitimes. Il faut cependant reconnaître que la responsabilité sociale est une notion beaucoup plus large.

L’expression populaire dit qu’il y a deux côtés à une médaille. Un projet d’infrastructure a autant de faces que le nombre de personnes touchées : chacun a son opinion, ses préoccupations. Pour certains, les paysages sont prioritaires, tandis que pour d’autres, les considérations financières devraient primer. C’est un réel défi de trouver le point d’équilibre qui permet de limiter au maximum les impacts de ces projets en tenant compte des aspects économiques, environnementaux et sociaux. Dans pareille situation, rappelons-nous que l’acceptabilité sociale ne veut pas dire l’unanimité sociale, mais plutôt de tendre vers le plus large consensus possible.

Chose certaine, il faut gérer de manière responsable les coûts des projets de lignes destinées aux clients québécois puisqu’ils ont un impact sur les tarifs d’électricité. Enfouir quelques kilomètres dans une municipalité affecte tous nos clients québécois, alors que le prix de l’électricité est une préoccupation de première importance pour la majorité des Québécois. Il est important de rappeler que nous sommes prêts à enfouir des portions de lignes lorsque ce n’est pas plus coûteux ou lorsque les citoyens qui bénéficient de l’enfouissement en assument les coûts selon le principe de l’utilisateur-payeur.

Je tiens aussi à préciser que nous ne construisons pas de lignes aux États-Unis. Ce sont nos partenaires américains qui le font et qui payent les coûts d’enfouissement. Hydro-Québec construit uniquement les lignes jusqu’à la frontière. Par ailleurs, les coûts de construction des lignes dédiées à l’exportation ne sont pas assumés par tous nos clients québécois, mais bien par les revenus des ventes à l’exportation.

Il y a 55 ans cette semaine, le 30 août 1962, le principe de la nationalisation de l’électricité a été adopté et avec lui, l’idée d’un « pacte social » entre Hydro-Québec et la population qui fait allusion aux tarifs raisonnables. Aujourd’hui, les tarifs d’Hydro-Québec sont les plus bas en Amérique du Nord. Nous entendons les maintenir ainsi tout en réalisant nos projets selon les principes du développement durable, c’est-à-dire avec une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique.

«Welcome to Canada»

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la dernière déclaration du chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, eu égard à l’utilisation des « invités de Justin Trudeau » pour désigner les demandeurs d’asile, monopolise les réactions de l’ensemble des partis politiques de la scène provinciale, en particulier Québec solidaire (QS) et la Coalition avenir Québec (CAQ).

Or, si on regarde froidement l’argumentaire du chef péquiste, force est de constater que les mots qu’il utilise n’ont rien de mesquin et qu’ils dépeignent la situation telle qu’elle est, à savoir qu’ils vont dans la continuité du « Welcome to Canada » de Justin Trudeau. En réalité, le « problème » de Jean-François Lisée réside dans le fait qu’il n’est pas le champion de la langue de bois et qu’il dit souvent tout haut ce que plusieurs pensent tout bas.

Quant à la facture à payer en ce qui concerne les frais reliés aux demandeurs d’asile, il va de soi qu’elle doit être assumée par l’hôte, à savoir le gouvernement canadien. À ce sujet, on ne peut qu’acquiescer à la demande de Jean-François Lisée… C’est une simple question de « gros bon sens ».

Enfin, il m’apparaît évident que la CAQ et QS usent de démagogie dans cette affaire qui, en réalité, a toutes les allures d’une tempête dans un verre d’eau !

Québec, le 31 août 2017