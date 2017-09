1 septembre 2017

Pas de murale du centenaire sans Fredy Villanueva

Comme ça, le gouvernement du Québec va débloquer 2,3 millions pour financer de nouvelles initiatives dirigées vers les jeunes de Montréal-Nord. Ça tombe bien pour la mairesse Christine Black, qui s’en réjouit à seulement deux mois des élections municipales. Depuis l’émeute ayant suivi le décès de Fredy Villanueva, les fonds publics n’ont jamais cessé de pleuvoir sur cet arrondissement trop longtemps négligé par les politiques. « L’émeute a démarré sur un terrain vague semé de gros blocs de béton. Aujourd’hui, sur ce terrain, il y a l’immeuble des Fourchettes de l’espoir et le parc de l’Harmonie », souligne le président de la table de quartier. Malgré ces retombées, l’arrondissement est trop ingrat pour faire une place à Fredy Villanueva dans sa fameuse murale du centenaire, qui accuse maintenant deux ans de retard. Bien que l’arrondissement ait tenu des consultations publiques sur la question l’an dernier, le dossier n’a pas avancé d’un pouce. Cette même Christine Black s’était pourtant prononcée pour un projet de murale commémorant le décès de Fredy Villanueva en 2008, à l’époque où elle était directrice du centre des jeunes l’Escale et co-porte-parole du mouvement Solidarité Montréal-Nord. Et maintenant qu’elle est en position de rendre ce projet possible, Christine Black fait du surplace parce qu’elle a peur de se mettre à dos les « haters » qui grimpent dans les rideaux chaque fois qu’ils entendent le nom Villanueva.

Montréal, le 30 août 2017

Le problème des suppléants

On a des conventions collectives pour gérer des usines. Je parle en connaissance de cause, j’ai dirigé une commission scolaire pendant 15 ans, et je devais consacrer la majorité de mon temps à gérer des relations de travail. Ensuite, j’ai passé plus de 15 ans à diriger des écoles privées, un tout autre monde. Vite, donnons à l’école publique la même autonomie.

Le 29 août 2017

Une charge dirigée contre la mauvaise cible

Dans sa lettre publiée au Devoir en date du 30 août, M. Nadeau-Dubois accuse M. Lisée de stigmatiser les demandeurs d’asile et de diviser le Québec. Cette charge critique me désole, car elle me semble dirigée contre la mauvaise cible, qui se trouve à être les gouvernements élus.

Tout d’abord, il serait souhaitable de ne pas faire d’amalgame entre l’immigration légale et l’immigration clandestine. L’une est contrôlée et souhaitable, tandis que l’autre est sans contrôle et nuisible puisqu’elle ne s’inscrit dans aucune volonté politique. Sommes-nous tous d’accord sur ce point, ou dois-je être taxé de xénophobie pour affirmer une telle chose ? Nous pouvons choisir d’ouvrir nos portes ou de les fermer à condition de bien en assumer collectivement les conséquences, ce qui n’est pas exactement le cas en ce moment.

Si le contrôle des frontières relève du fédéral, ne serait-ce pas à lui d’assumer le coût de leur perméabilité ? Exiger que le gouvernement Trudeau prenne ses responsabilités, est-ce faire preuve d’un repli identitaire ? Est-ce l’équivalent que de stigmatiser les migrants clandestins ? À mon avis, non. Ce que M. Lisée cherche à stigmatiser, c’est plutôt la position de M. Couillard, qui adhère aveuglément aux politiques fédérales malgré les nombreuses injustices et incohérences qu’elles imposent au Québec.

Ensuite, si M. Lisée crée de la division au Québec, M. Nadeau-Dubois ne fait guère mieux en refusant de reconnaître l’existence même du problème social. Le PQ exige des actes de la part du gouvernement pour régler cette crise pendant que QS appelle l’opposition et la population à se taire. Se taire, c’est sûrement la meilleure façon de sauver nos apparences, mais c’est aussi une forme de démission. Ne serait-il pas temps de créer des ponts plutôt que de se lancer des tomates entre souverainistes et entre Québécois ?

Le 31 août 2017