Le rêve de faire carrière sur scène traverse les classes et les générations. Patricia Dombrowksi, alias Patti Cake$ (Danielle Macdonald), brûle quant à elle de quitter Bergen County, dans son New Jersey natal, où elle occupe un boulot de serveuse dans un bar où sa mère alcoolique (Bridget Everett) chante à l’occasion. Rappeuse qui dévoile son talent au cours d’une rixe de rue, blanche, femme et obèse, elle doit aussi se battre contre les préjugés qui entourent sa condition. Feel good movie, Patti Cake$ dépeint un milieu pauvre américain où chaque ennui de santé représente un défi financier inquiétant. Le film se regarde avec plaisir, même si les ficelles de l’intrigue, nouée à grands coups de bons sentiments, se dénouent peut-être un peu trop facilement. Danielle Macdonald est très convaincante en rappeuse obèse, à la fois battante et vulnérable.



Patti Cake$ ★★★ 1/2 États-Unis, 2017, 107 minutes. Drame de Geremy Jasper avec Danielle Macdonald, Bridget Everett, Siddharth Dhananjay.