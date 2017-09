En 1947, le régime colonial britannique prit fin en Inde après trois siècles. S’en suivit une partition catastrophique (14 millions de déplacés et un million de morts) qui donna naissance au dominion de l’Inde et à celui du Pakistan. En amont, de vives tensions entre hindous, musulmans et sikhs compliquèrent l’opération. Nommé par la Couronne, le vice-roi Louis Mountbatten reçut la délicate tâche de négocier une transition aussi stable que possible. Le sujet passionne, mais le film s’avère plus intéressé par les vicissitudes domestiques et sentimentales au sein de la maisonnée Mountbatten. En somme, on assiste à un spécial de Downton Abbey en Inde, entre les joutes matrimoniales des maîtres et les amours impossibles des valets. Le fait que Hugh Bonneville interprète lord Mountbatten de la même manière qu’il a joué lord Grantham dans Downton Abbey renforce cette impression. Gillian Anderson, en lady Mountbatten, est plus inspirée. Le film offre déchirements et bons sentiments, entre sincérité et vacuité.



Le dernier vice-roi des Indes (V.F. de Viceroy’s House) ★★ Grande-Bretagne—Inde, 2017, 106 minutes. Drame historique de Gurinder Chadha. Avec Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal, Huma Qureshi, Michael Gambon.