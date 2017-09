Que la Hollande du XVIIe siècle soit entièrement façonnée en Angleterre témoigne de la magie du cinéma dans Tulip Fever. Or ce n’est pas ce subterfuge qui peut donner à ce film à costumes un véritable supplément d’âme, plombé par un académisme qui le dépouille de toute sensualité, pourtant un élément essentiel de cette histoire d’amour interdite. Justin Chadwick (The Other Boleyn Girl) tente d’arrimer une passion dévorante à une folie boursière pour les bulbes de tulipe, mais les deux éléments se fanent très vite. Cette fantaisie historique, qui regorge de talents devant (Alicia Vikander, Christoph Waltz et une discrète Judi Dench en mère supérieure) comme derrière (le scénariste Tom Stoppard, le compositeur Danny Elfman) la caméra, a vu sa sortie plusieurs fois reportée : maintenant, on comprend mieux pourquoi.



Notre critique complète



Horaire en salles

Tulip Fever ★★ 1/2 Grande-Bretagne–États-Unis, 2017, 107 minutes. Drame sentimental de Justin Chadwick. Avec Alicia Vikander, Christoph Waltz, Dane DeHaan, Hollyday Grainger.