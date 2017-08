Un auteur du Nouveau-Brunswick nommé au Sénat

Ottawa — Le premier ministre Justin Trudeau a choisi l’auteur néo-brunswickois renommé David Adams Richards pour occuper un poste vacant au Sénat. Il siégera comme sénateur indépendant du Nouveau-Brunswick. M. Richards, âgé de 66 ans, est un essayiste, scénariste et poète. Il a vu ses oeuvres traduites dans 12 langues et certaines d’entre elles ont été récompensées. Il compte parmi les trois seuls auteurs à avoir remporté le Prix littéraire du Gouverneur général dans les deux catégories de fiction et de non-fiction. Il reste désormais huit sièges vacants parmi les 105 que compte le Sénat. Justin Trudeau doit encore trouver des sénateurs pour représenter le Manitoba, la Saskatchewan et le Yukon. Deux sièges réservés à la Nouvelle-Écosse et trois autres à l’Ontario attendent aussi d’être pourvus.