Le Pentagone révèle qu’il y a 11 000 soldats américains en Afghanistan

Washington — Il y a actuellement 11 000 militaires américains en Afghanistan, soit un nombre de soldats beaucoup plus élevé que les 8400 évoqués jusque-là, a révélé mercredi le Pentagone. Un passage en revue détaillé a montré que les États-Unis comptent approximativement 11 000 militaires stationnés en Afghanistan, a indiqué le général Kenneth McKenzie, alors que le nombre de 8400 avait été avancé encore récemment, lors des discussions sur la nouvelle stratégie à adopter par le président Trump dans ce pays, pour défaire les talibans. Ce nombre comprend aussi bien les militaires assignés, avec leurs collègues de l’OTAN, à la formation et à l’entraînement des troupes afghanes que les forces spéciales qui, elles, sont spécifiquement dans le pays pour des opérations antiterroristes contre al-Qaïda ou encore le groupe État islamique qui tente de solidement y prendre pied. Face à la situation très précaire des forces gouvernementales sur le terrain face aux talibans, le président Trump a accepté d’augmenter le nombre de soldats américains sur place. Il a laissé toute latitude à son ministre de la Défense, Jim Mattis, pour fixer le nombre de soldats envoyés en renfort. Le nombre le plus souvent évoqué est de 4000 de plus. Jim Mattis « n’a toujours pas pris cette décision », a souligné le général McKenzie. « Les troupes n’ont pas commencé à bouger, aucun ordre de déploiement n’a été donné », a-t-il insisté.