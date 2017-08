TC Media se départ de trois autres journaux

TC Transcontinental a annoncé mercredi la vente de trois autres journaux régionaux. L’Express — Édition du mercredi et L’Express Week-end de Drummondville ont été cédés à une société canadienne dont fait partie celui qui occupait le poste de directeur général pour la région, Dave Beaunoyer. Le Peuple Lotbinière, de la ville éponyme dans Chaudière-Appalaches, a quant à lui été acheté par Meliormédia pour une somme non dévoilée. La semaine dernière, six journaux de la Rive-Sud de la même compagnie ont été rachetés par un nouveau groupe, Gravité Média. Transcontinal veut se départir de 93 publications québécoises et ontariennes, dont le quotidien gratuit Métro de Montréal.