29 août 2017

Lettre ouverte à la ministre de l’Enseignement supérieur

On demandait un jour à la société Rolls-Royce le nombre de chevaux de sa voiture. Réponse de la direction de la mythique berline : « Suffisamment. » Je me souviens aussi d’un président de Harvard qui se faisait un devoir de circuler sur le campus au volant de sa Volkswagen (rouge bien sûr) et qui avouait être parfois gêné de croiser en avion un professeur installé en première classe pendant que lui-même allait prendre place en touriste. Modestie et retenue qui convient aux nobles sinon aux grands.

Lorsque, il y a quelques années on me proposa le rectorat d’une université, la dernière de mes préoccupations fut la rémunération, considérant la nature du défi et l’honneur de contribuer de façon plus particulière encore au développement de notre enseignement supérieur. On m’aurait demandé de le faire gratuitement que j’aurais probablement accepté. Je me trouvai donc convenablement rémunéré avec à peu près le même salaire que celui de professeur — plus prime de doyen — que je touchais jusqu’alors à l’Université Laval.

J’eus la surprise cependant de constater que s’y ajoutait une dizaine de milliers de dollars à titre de compensation pour dépenses non spécifiées. Intrigué je m’en ouvris au président (aujourd’hui décédé) du réseau qui me répondit que c’était façon de compenser la modestie relative du salaire. Et que, autre avantage, ce montant échappait à la ponction fiscale. Peu satisfait je fis observer que je me sentais mal à l’aise de justifier l’usage de cette somme étant donné que toutes mes dépenses de fonction et représentation étaient déjà assumées par l’institution. Réponse du sympathique mais un peu embarrassé interlocuteur : « C’est pour tenir compte des coûts particuliers, de costumes, etc. » Presque drôle ! Je compris qu’il valait mieux ne pas pousser plus loin la compréhension de ce « détail ». Et me concentrer, comme je l’avais fait avec un certain succès dans mes fonctions antérieures, sur l’examen de la répartition comparée des fonds gouvernementaux aux universités québécoises.

Pour ce qui est du sujet du jour, je rêve — me rappelant les valeurs autrefois affichées par la société RR et un président de Harvard — que les recteurs, convaincus que l’éducation (définie en langue française comme étant à la fois instruction et formation morale) est notre plus noble et plus importante responsabilité collective, puissent qualifier leur rémunération de simplement « suffisante ».

Québec, le 25 août 2017

Comme deux gouttes d’eau: Réjean Ducharme et Claire Richard

Quel autre sentiment que le respect devant le singulier talent d’un québécois hors du commun ?

Réjean Ducharme était habité par un monde unique d’une profondeur intemporelle. Il a réussi, dès la jeune vingtaine, à l’exprimer dans un premier roman d’une langue si particulière que la reconnaissance fut immédiate, d’abord en France et chez nous par la suite.

Seul capitaine au coeur de l’immensité de son oeuvre, seul passager de ce voyage obscur et douloureux qui anéantissait tout le reste. Gigantesque romancier, artisan véritable, dramaturge d’un univers où « l’enfance-adulte » tue, assassine et transfigure à la fois. L’homme et l’auteur devaient se tenir à l’écart : l’isolement n’était ni une pose ni une volonté.

D’ailleurs celles et ceux qui l’ont croisé : les professionnels de l’art, les gens de son quartier, les quelques amis proches et aimants, ont respecté cet état de fait.

Comment ne pas dire aussi, avec la plus grande des gratitudes, ce que l’on doit à sa compagne de cinquante ans de vie commune, Mme Claire Richard.

Claire a joué tous les rôles dans la vie de l’auteur-dramaturge de génie et de l’homme blessé. Elle a jeté tous les ponts nécessaires à sa survie, à sa reconnaissance et à son éternité littéraire. Ils formaient un couple « inventé », hors d’atteinte, ancré dans un amour qui transcendait la réalité.

Ils ne sont plus là, et leur mémoire est indissociable.

Montréal, le 24 août 2017

Dieppe et le temps qui passe

Hommage à mon grand-oncle Donatien Vaillancourt, décédé la semaine dernière à 100 ans.

Enrôlé dans les Fusiliers Mont-Royal, il a été fait prisonnier par les Allemands en 1942. Il a tenté de s’évader trois fois : la troisième évasion a réussi, mais ce fut malheureusement pour être ensuite capturé par les Russes. Il fut le dernier Fusilier à revenir au pays.

Il reste maintenant deux Fusiliers encore vivants. Ses camarades sont venus faire l’appel des troupes à ses funérailles. Il manquait à l’appel, ayant rencontré un ennemi plus redoutable que les nazis : le temps qui passe.

Je me souviens.

Montréal, le 28 août 2017