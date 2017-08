Deux millions de pèlerins attendus à La Mecque

Jeddah, Arabie saoudite — Deux millions de pèlerins musulmans du monde entier sont attendus cette semaine à La Mecque, dans l’ouest de l’Arabie saoudite, pour effectuer le grand pèlerinage musulman qui est un devoir religieux. L’événement sera marqué cette année par le retour des Iraniens, absents en 2016, et se déroulera sur fond de crise diplomatique dans le Golfe et de recul du groupe État islamique dans ses fiefs irakiens et syriens.