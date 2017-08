Crise des opioïdes: l’état d’urgence réclamé en Ontario

Photo: Darryl Dyck La Presse canadienne

Toronto — Plus de 700 médecins, infirmières, travailleurs de rue et universitaires pressent le gouvernement de l’Ontario de déclarer l’état d’urgence face à l’épidémie de décès et de surdoses liés aux opioïdes. Dans une lettre d’opinion publiée lundi, ils affirment que des ressources limitées et le manque de données les empêchent de répondre correctement à une augmentation inquiétante et soutenue des cas de surdoses. Dans les six premiers mois de l’année dernière, 412 Ontariens sont morts d’une surdose d’opioïdes. Le ministre de la Santé, Eric Hoskins, a souligné que l’Ontario avait mis sur pied une stratégie contre la dépendance aux opioïdes et les surdoses l’an dernier. De nouvelles mesures de soutien significatives seront dévoilées bientôt dans le cadre de la stratégie contre les opioïdes.