28 août 2017

Adieu, Réjean Ducharme

Ça y est vous êtes parti… Vous, l’inconnu le plus connu… J’apprends aujourd’hui que j’ai perdu mon père-pétuel de mots… Votre plume ne créera plus, elle s’est brisée, s’est fanée. Mais heureusement, Bérénice, Inat et tous ceux que j’aime pourront continuer de me bercer, de me bousculer… Ils continueront de m’aider à combattre ce qui est laid chez l’adulte, ils me rappelleront à l’ordre quand j’oublierai l’essentiel, quand je m’éloignerai de l’océan, quand je ne sentirai plus le souffle du vent sur mon visage, quand je n’aurai plus envie de me battre pour vivre…

«… je t’embrasse, je t’emporte, je t’emmène avec moi ». J’ai été emportée tant par les récits que par la langue, si belle, si profonde, si unique, si chère à mon coeur… Quand j’ai commencé à découvrir votre oeuvre, j’avais l’impression de découvrir un pays, je voyageais. Chaque fois que j’ai ouvert un livre qui portait vos images, je savais que je serais accueillie, que j’aurais mal, que je serais confrontée à ce qui me faisait peur en moi…

Tous vos mots qui jouent les uns avec les autres, me forçant à imaginer le pire, comme le meilleur. Réjean Ducharme… Je m’assurerai de transmettre à mes fils toute cette beauté, parfois tendre, parfois acide, une beauté grande, si grande qu’elle dépasse les plus hauts édifices, elle dépasse la réalité de la vie, elle dépasse parfois même la vérité…

Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Maintenant que vous êtes mort, je peux le dire sans avoir peur de vous envahir… Vous qui préfériez rester à l’écart… Merci d’avoir partagé vos mots malgré ça… Ce soir, je pleure une oeuvre qui s’achève… Et je crie au génie !!! Ce soir, je suis reconnaissante que vous ayez vécu, que vous ayez écrit. Ce soir, je suis en deuil de celui qui dans mon coeur ne pourra être égalé.

Sait-on jamais, peut-être…

Merci et salutations,

Sherbrooke, le 25 août 2017

Obésité et préjugés

« L’obésité, un problème de comportement » (24 août) m’a vraiment fait bondir. Les chercheurs de la célèbre Johns Hopkins University School of Medicine reconnaissent que « les interventions classiques centrées sur le régime alimentaire et l’exercice physique ne sont pas très fructueuses ». En fait, ce furent de retentissants échecs pendant 40 ans. Mais au lieu de remettre en question ces interventions mêmes, ces chercheurs prétendent qu’il faut s’efforcer de rendre les gens capables de résister à leurs envies !

D’abord, comment ? Mieux vaut interdire aux publicitaires de créer ces envies. Et ce n’est pas demain la veille.

Puis, ça ne marchera pas. Simplement parce que les restrictions caloriques et l’exercice physique se heurtent à l’homéostasie : une tendance fondamentale du corps à se maintenir constant. Dans 90-95 % des cas, si on mange moins, initialement on perd du poids, puis le métabolisme de base ralentit, et tout en mangeant moins qu’avant, on reprend le poids perdu et davantage.

Quant à l’exercice, c’est bon d’en faire pour le moral, la force et le coeur, mais il contribue peu à la perte de poids, car il augmente l’appétit.

L’obésité est-elle donc inéluctable ? Non. Une réduction importante de l’apport en sucre et des succédanés réduit la surproduction de l’insuline qui cause l’obésité et le diabète de type II. Le néphrologue canadien,Jason Fung dit aussi que le jeûne intermittent de 16, 24 ou 36 heures empêche la baisse du métabolisme de base.

C’est une histoire à suivre, mais peut-on cesser de blâmer les gens, s.v.p.?

Montréal, le 24 août 2017