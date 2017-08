25 août 2017

Une microrafale politique à Notre-Dame-de-Grâce

La microrafale qui a détruit il y a quelques jours des centaines d’arbres dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal me rappelle l’incurie généralisée qui a caractérisé la gestion des villes de l’île de Montréal au cours des années 1960-2010. Pendant cette période, on a négligé l’entretien des infrastructures. Quel avantage politique un élu pouvait-il retirer de l’inauguration d’un nouvel égout collecteur ou du remplacement de lampadaires, alors que le financement de fêtes populaires (Expo 67) ou d’équipements sportifs (les Jeux olympiques de 1976) permettait d’obtenir une couverture médiatique spectaculaire favorisant leur réélection ?

Aujourd’hui, on doit en un temps record et à grands frais financer le remplacement des égouts, la restauration des rues et de nombreux équipements dont on a négligé l’entretien et la mise à niveau pendant des décennies.

Le grand coup de vent qui a massacré les magnifiques arbres du parc Notre-Dame-de-Grâce et des rues voisines explique sans doute partiellement la mise à mort des arbres les plus âgés. Cependant, des dizaines d’autres arbres matures auraient pu résister à cette rafale dévastatrice s’ils avaient été convenablement élagués, émondés et entretenus. Or, pour les 35 000 arbres de l’arrondissement, le maire explique candidement que seuls dix émondeurs sont employés par son administration. La qualité de vie des citoyens de ce quartier se nourrit, entre autres, de la présence de ces arbres matures qui ornent ses rues. Je souhaite que ce coup de vent ait un impact politique, soit de rappeler au maire et à son administration l’importance qui doit être accordée à l’entretien des arbres. On peut toujours remplacer rapidement des tuyaux d’égouts et des lampadaires inefficaces, mais un arbre prendra des décennies à grandir. Pourquoi ne pas mieux l’entretenir ?

Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, le 24 août 2017

L’exercice cryptofasciste de La Meute

La manifestation de La Meute contre l’immigration illégale est une véritable mascarade.

L’argument de l’immigration illégale est une façade de légitimation. Les manifestations sont rarement dirigées contre ce qui est déjà illégal. La motivation n’y est pas. La corruption est illégale. Les gens vont manifester contre des politiciens qu’ils jugent corrompus, contre une administration qu’ils voient gangrenée par la corruption. Le viol est illégal. Les gens vont manifester contre les mentalités et comportements qui banalisent l’acte ou qui nuisent à sa dénonciation.

Manifester directement contre une chose déjà interdite est un enfoncement clair d’une porte bien ouverte, une évidente perte de temps. La source de motivation est donc autre. La Meute est fondée sur la prémisse paranoïde voulant que notre société tombe présentement sous le contrôle des islamistes. Il ne s’agit pas de l’Amicale des lapins amoureux de la conformité légale. Le prétexte de cette manoeuvre est l’arrivée spectaculaire de ressortissants haïtiens, comme quoi la lutte contre l’islamisme se fait selon d’étranges priorités.

Si le louveteau est un gentil petit scout, le loup représente quant à lui le prédateur. Il est un symbole entre autres prisé par les gangs et l’extrême droite. Une meute est une force hiérarchisée et intimidante. Il ne s’agit pas d’un référent logique pour ce qui serait un acteur normal de la société civile épris de liberté et d’égalité. Ce bellicisme trouve son sens au front militaire, dans la lutte révolutionnaire, dans le crime, dans la marge ou même dans les arts et le divertissement. Il est plutôt déphasé dans un rassemblement citoyen au nom des acquis de la démocratie libérale.

Le témoignage de Suzanne Tessier, une vétérante de la société civile tombée dans le piège de La Meute, fait état d’un groupe mené par autoritarisme, sans vraie place à la libre expression, avec une obsession pour la sécurité, et de la paranoïa de Corvus, le fondateur démissionnaire. Corvus se dit lui-même atteint de stress post-traumatique causé par son expérience en Afghanistan.

La Meute serait donc cette rencontre entre nazillons et militaires non revenus du front afghan et qui pensent encore lutter contre les talibans. La surveillance et la censure qui auraient lieu au sein de cette organisation s’agencent bien avec la « marche silencieuse » de dimanche.

Les pièces du casse-tête donnent un exercice cryptofasciste. Ce n’est pas de la bien-pensance ou de la censure gauchisante, mais bien de la simple logique.

Le 23 août 2017