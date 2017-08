Début des travaux de la route 138 en septembre

Les travaux pour le prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord s’amorceront dès septembre, a annoncé le premier ministre Philippe Couillard, jeudi. Les plans et devis de tous les tronçons de la route 138 prévus dans le Plan Nord seront complétés cet automne. Les travaux de déboisement entre Kegaska et La Romaine devraient commencer en 2018 en vue du début des travaux de construction du tracé Kegaska-La Romaine en 2019. Ceux pour le tronçon Tête-à-la-Baleine et La Tabatière seront aussi entrepris en parallèle en 2019.