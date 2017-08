Judy Foote démissionne

Saint-Jean, T.-N.-L. — La ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Judy Foote, a confirmé jeudi sa démission comme ministre. L’élue de Terre-Neuve-et-Labrador restera députée jusqu’à la rentrée parlementaire. Au printemps, Mme Foote s’est retirée, pour ce qui devait être un congé temporaire, citant des raisons personnelles et familiales. En point de presse, Mme Foote a tenu à assurer que ce n’est pas sa santé qui dicte sa décision. L’élue a vécu deux épisodes de cancer du sein. C’est plutôt la santé et le bien-être des membres de sa famille qui semblent avoir motivé sa décision.