L’ouragan «Harvey» prend de la force et fonce sur le Texas

L’ouragan Harvey a très rapidement pris de la force en survolant le golfe du Mexique jeudi et il fonce maintenant tout droit sur le Texas, où il est attendu tard vendredi ou tôt samedi.

Ses vents pourraient à ce moment friser les 180 kilomètres à l’heure.

Le Centre national des ouragans des États-Unis, à Miami, a annoncé jeudi après-midi que Harvey générait des vents de 130 km/h, après avoir pris de la force beaucoup plus rapidement que ce qui était anticipé.

#Harvey is now a #hurricane w/80-mph winds. A special advisory is coming by 1p CDT to update the intensity forecast https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/8tSkzNziqV