Thriller trépidant des frères Ben et Joshua Safdie dans les bas quartiers de New York, Good Time révèle un bon acteur chez l’ex-vampire de Twilight Robert Pattinson. Si la caméra est parfois brouillonne et si les films dans le film coupent l’unité stylistique, cette plongée en eaux troubles servie par des bruitages et une musique d’exception, et d’excellents interprètes amateurs ou professionnels, possède une pulsion et un humour noir qui séduisent. Cette histoire de deux frères, l’un demeuré (Ben Safdie), l’autre allumé (Pattinson), qui s’enferrent dans leurs arnaques comme des pieds nickelés, offre un moment endiablé de cinéma.



Notre critique complète



Horaire en salles

Good Time: une nuit sous tension ★★★ 1/2 Thriller des frères Ben et Joshua Safdie. Avec Robert Pattinson et Ben Safdie. États-Unis, 2017, 100 min.