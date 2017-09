James croyait que toute l’humanité vibrait comme lui aux aventures de Brigsby Bear, une émission pour enfants dont le magnétisme pourrait se comparer à celui de Passe-Partout ou des Télétubbies. Le jeune homme, à la fois brillant et immature, sera arraché du bunker où ses (faux) parents l’ont élevé, découvrant la brutalité du monde extérieur et l’absence de cette série faite expressément pour lui. Qu’à cela ne tienne : il apprendra le cinéma pour entretenir le rêve. Cette fantaisie signée Dave McCary, un artisan de Saturday Night Live, avec son complice Kyle Mooney dans la peau de ce grand enfant aux allures d’extraterrestre, mélange le pouvoir du rêve à la banalité banlieusarde. Le tout est pimenté d’incidents cocasses et de quelques scènes qui tirent les larmes.



Brigsby Bear ★★★ États-Unis, 2017, 100 min. Comédie dramatique de Dave McCary. Avec Kyle Mooney, Greg Kinnear, Jorge Lendeborg Jr., Mark Hamill.