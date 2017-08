24 août 2017

Disparu Ducharme, l’homme invisible!

Salut Réjean Ducharme. On ne t’a pas vu la face souvent, collègue. Ton droit, c’est certain. Tu jouais « l’écrivain évanescent », l’auteur modeste, timide, ultra-discret. Un disparu. Soit. Voulant que nos écrivains soient mieux connus, je m’employais dès mes débuts en 1960 (« La corde au cou ») à quêter des interviews un peu partout. Il y avait de l’espace en médias pour les chanteurs et les acteurs. Point final. Ce ne fut pas facile. Réjean, lui, n’en voulait pas. Foin de la visibilité !

Il se cachait. Sa décision. Or, sa notoriété se forgera peu à peu, malgré et à travers ce mur. Sa maudite « volontaire volonté » de rester caché. De tout le monde. Mais ses forts ouvrages contribuaient à le faire connaître. Comme malgré lui en effet. Dieu merci. Ducharme, mort maintenant, il n’y aura plus débat : « A-t-il bien fait de se sauver de tous les kodaks ? » Le « grand disparu » des médias est parti. Depuis longtemps. Depuis toujours. Il reste à lire, à relire… « Je suis avalé par mon ventre », première ligne de L’avalée des avalés. Un livre premier qui cogna très fort aux carreaux de notre littérature.

Il est allé se cacher de toutes les cachettes. Ducharme est allé retrouver nos plumitifs, les forts et les faibles. Les géants, tel Aquin, et les nains comme Grignon. Ducharme avait perdu sa confidente, l’actrice Claire Richard, il y a peu. Il a perdu son territoire de mots, perdu la grande « partie », selon Ionesco. Il a tout perdu et tout gagné. Un seul moyen de le faire survivre. Le lire encore. Adieu merveilleux bonhomme fantomatique que j’aimais.

Le 23 août 2017

Maîtriser le français

Le 26 août 2017 marquera les 40 ans de la Loi 101. Quatre décennies plus tard, plusieurs proposent de la renforcer en enlevant des droits aux allophones et même aux francophones…

L’obligation pour les immigrants d’éduquer leurs enfants en français au primaire et au secondaire fut la meilleure mesure de la Loi 101 pour les initier à la langue française. Il apparaît donc logique de conclure qu’étendre cette obligation au cégep, pour les allophones et même les francophones, ne pourrait qu’être bénéfique. Or, cette mesure ferait reculer le français au Québec.

Les allophones doivent maîtriser le français pour obtenir leur diplôme secondaire, tout comme évidemment les francophones. Donc, ceux qui désireront faire leurs études supérieures en anglais devront quitter le Québec, faisant ainsi chuter le nombre et la proportion de Québécois ayant le français comme langue première ou seconde.

Et pour compenser cette perte de main-d’oeuvre, nos entreprises devront se tourner davantage vers l’immigration, interprovinciale ou étrangère. Et ce type d’immigration est moins francophone que nos finissants francophones et allophones du secondaire.

La mise en place des traités de libre-échange transpacifique et européen augmentera le besoin de main-d’oeuvre bilingue pour nos entreprises exportatrices. Ce n’est pas le temps d’accroître l’exil de nos cerveaux maîtrisant déjà le français.

Il est primordial de bien mesurer l’effet qu’auraient sur notre démographie linguistique les diverses mesures envisageables, pour éviter les fausses bonnes idées.

Québec, le 22 août 2017

Non à la violence

Que ce soit les groupes antiracistes opposés à La Meute, les organisations contre la brutalité policière ou les étudiants du Printemps érable, tous veulent convaincre la majorité de l’opinion publique de la justesse de leur cause. C’est pour cela qu’ils manifestent. Alors, il faut le dire clairement : la violence n’est jamais acceptable. Ni contre les personnes ni contre les biens. Car elle est toujours contre-productive et enlève toute sympathie et crédibilité à la cause qu’on prétend défendre.

C’est un vieux débat : celui du « respect de la diversité des tactiques ». Les groupes (souvent anarchistes) qui acceptent (et parfois prônent) l’usage de la violence exigent des groupes non violents qu’ils respectent leur droit à penser et agir différemment. Avec le résultat inévitable qu’un petit groupe violent attire beaucoup plus la couverture des médias qu’une grosse manifestation pacifique. Et que la cause du plus grand nombre est discréditée par l’action (« respectée » ou tolérée) d’une petite minorité. C’est pourquoi il faut toujours dire NON, clairement et fermement, à tout usage de la violence, de droite comme de gauche, de nos amis comme de nos adversaires. D’autant plus que nous ne gagnerons jamais rien par les affrontements violents : nous avons tout à perdre et rien à gagner.

Il ne s’agit pas ici d’un plaidoyer pour la vertu, mais d’une simple analyse rigoureuse du combat social. Si nous voulons gagner (quoi que ce soit), nous devons mettre la majorité (bruyante ou silencieuse) de notre côté. Et la violence va toujours l’éloigner de notre cause. Toujours.

Scotstown, le 22 août 2017