23 août 2017

La réforme de la Commission d’accès à l’information est nécessaire

L’éditorialiste Brian Myles a raison de non seulement dénoncer les lacunes de la Commission d’accès à l’information (CAI), mais également de déclarer qu’« une réforme s’impose » (Le Devoir, 21 août).

La réforme de la CAI est nécessaire et surtout primordiale dans le cas du système d’instruction publique, où les commissions scolaires travaillent dans le secret total.

Des questions portant sur la démocratie, l’éthique et la responsabilisation sont écartées, car le système permet une fausse interprétation des lois en ce qui concerne la Loi sur l’instruction publique au Québec.

Ceci est la source d’un abus de pouvoir où certains commissaires se conduisent vraiment mal. Les conflits d’intérêts sont nombreux et les budgets des commissions scolaires sont traités comme des comptes bancaires.

Parfois, le droit de parole d’un citoyen est retiré lors des réunions du conseil et, souvent, les contribuables ne reçoivent aucune réponse à leurs questions lors des réunions mensuelles des commissaires.

Si les citoyens n’aiment pas les réponses reçues, on les encourage à s’adresser à la CAI, car les commissions scolaires savent pertinemment que ça prend des années pour régler toute question.

On se doit de mettre fin à la culture « d’un droit acquis » qui existe au sein des commissions scolaires, car elle représente une menace à la démocratie.

Le fond du problème, à mon avis, c’est que le gouvernement accorde trop de pouvoir discrétionnaire en refusant les demandes d’accès du grand public. Le grand public a besoin d’une CAI plus habile.

Le gouvernement, de son côté, doit faire preuve de leadership et de courage pour montrer qu’il est sérieux — le plus tôt sera le mieux.

Montréal, le 22 août 2017

Inclure les exclus de la loi C-14

Lettre à l’Association médicale canadienne

Vous avez raison d’étudier la possibilité d’élargir la loi C-14 sur l’aide médicale à mourir aux cas suivants : « les mineurs matures, les demandes anticipées et les situations où la maladie mentale est le seul problème de santé sous-jacent ».

Vous avez surtout l’urgent devoir d’inviter le gouvernement fédéral à inclure les grands souffrants dans sa loi. Ainsi, C-14 deviendrait enfin conforme au jugement unanime de la Cour suprême du Canada de février 2015. Ainsi prendraient fin les voyages si tristes, tellement inhumains et dramatiques, en Suisse pour y obtenir un suicide assisté. Ainsi diminueraient les suicides solitaires et désastreux, les aides au suicide et les meurtres « par compassion ». Ainsi, mourir dans son pays, dans sa ville, avec ses proches et ses soignants, serait possible pour toutes les personnes canadiennes. Honoré le Canada serait.

Lors de sa rencontre, l’AMC se doit d’inviter le gouvernement fédéral à demander dès maintenant à la CSC son avis sur C-14. Une fois l’avis reçu, tout deviendra enfin plus clair sur les plans juridique et clinique.

Heureuse et fructueuse 150e rencontre, membres de l’AMC, au Centre des congrès de Québec, les 20 au 23 août prochains !

Québec, le 20 août 2017