22 août 2017

Dérapages et honnêteté intellectuelle

Depuis quelques jours MM. Couillard et Lightbound nous prévenaient : le premier appréhendait des dérapages lors de la manifestation de La Meute contre la politique d’admission des migrants « illégaux », manifestation prévue pour le 20 août à Québec, tandis que le second contenait à peine son « envie de vomir » à l’idée que des « racistes sinon des xénophobes » circulent dans les rues de Québec.

Ils auront été déçus de constater que ce sont les manifestations de la gauche vertueuse antiraciste qui ont dégénéré, causant des actes de violence qui les ont fait déclarer illégales par la police et qui ont mené à l’arrestation de l’inévitable Jaggi Singh, professionnel du militantisme anti-occidental.

Leur réaction est prévisible : la pauvre gauche aura été victime d’infiltration par des anarchistes, tandis que la droite hypocrite se sera terrée dans le sous-sol d’un garage pour avoir l’air pacifique.

Je ne sais pas grand-chose de La Meute, et ça ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse, c’est l’honnêteté intellectuelle.

Québec, le 20 août 2017

Droit d’accès des kayakistes, des chasseurs et des pêcheurs

Le gouvernement fédéral s’affaire actuellement à réviser la Loi sur la protection de la navigation. Il s’agit d’une loi qui devrait accorder à tous les Canadiens le droit de pagayer sur l’ensemble des voies navigables de ce territoire. Cette loi est très importante à mes yeux.

Malheureusement, 99 % des voies navigables canadiennes ont perdu leur protection sous le régime de la Loi durant les dernières années. À moins que les voies navigables ne bénéficient d’une protection légale complète, nous perdrons tous aussi notre droit de profiter des ruisseaux, des rivières, des lacs et des océans.

Pire encore, lorsque les voies navigables sont bloquées par les projets de développement ou les propriétaires fonciers, des écosystèmes sensibles sont mis en péril. À l’heure actuelle, aucune loi n’impose l’évaluation des effets environnementaux du blocage et de l’obstruction des voies navigables, qui peut nuire sérieusement aux poissons, à leur habitat et aux eaux.

Des décisions à caractère durable sont en voie d’être prises concernant notre droit fondamental d’explorer ce pays en kayak ou en canot. Amateurs de plein air, j’espère que vous vous joindrez à moi pour communiquer avec votre député(e) par écrit ou par téléphone afin de lui enjoindre de s’assurer que la Loi sur la protection de la navigation protège effectivement notre environnement, notre patrimoine

Le 21 août 2017

Commémoration de Dieppe: Dollard Ménard ignoré

J’ai suivi avec grand intérêt les reportages écrits et télévisés portant sur le 75e anniversaire du débarquement raté de Dieppe en Normandie, le 19 août 1942. Quelle ne fut pas ma surprise de n’apercevoir aucune mention de Dollard Ménard, ce lieutenant-colonel d’origine québécoise, à l’époque le plus jeune de l’Empire britannique. C’est une insulte à la vérité historique que d’avoir gommé le nom de ce héros, blessé cinq fois lors du raid sur Dieppe, et dont l’image fut largement utilisée coast to coast dans la propagande du gouvernement Mackenzie King. Pourquoi ostraciser cet éminent personnage qui a reçu les plus hautes décorations militaires et qui a été honoré comme citoyen d’honneur de la Ville de Dieppe ?

Saint-Nazaire, le 20 août 2017