Trump présentera sa stratégie sur l’Afghanistan lundi

Washington — Donald Trump présentera lundi sa stratégie sur l’Afghanistan, au moment où se pose la question du niveau des troupes américaines présentes dans ce pays depuis 16 ans, soit la plus longue guerre de l’histoire des États-Unis. Le président américain s’exprimera depuis la base militaire de Fort Myer, au sud-ouest de Washington, à 21 h, a annoncé dimanche la Maison-Blanche. Il présentera sa vision du devenir de « l’engagement de l’Amérique en Afghanistan et en Asie du Sud », a précisé l’exécutif. Seize ans après l’invasion américaine pour punir les talibans d’avoir soutenu les commanditaires de l’attentat du 11 septembre 2001, malgré des centaines de milliards de dollars dépensés et 2400 militaires américains tués, les rebelles ont l’initiative sur le terrain. L’armée afghane a subi des pertes insoutenables, le pouvoir central est faible et corrompu, et même le groupe État islamique semble en passe de prendre pied dans le pays. L’armée américaine dispose d’environ 8400 hommes en Afghanistan, soit bien moins que les 100 000 qu’elle comptait il y a encore six ans. La plupart d’entre eux sont chargés d’encadrer et d’entraîner les forces afghanes.