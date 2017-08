21 août 2017

Quand la neutralité masque la laïcité

Depuis les années 60 et suivantes, la société québécoise a fait le choix de la laïcité. Le principe de la séparation de l’Église et de l’État a été reconnu dans l’ensemble de ses institutions. Mais voilà que l’approche du multiculturalisme a contribué à rendre ce principe poreux, en ouvrant la porte au retour du religieux dans l’espace public. Certains gouvernements, souvent libéraux, sont les grands ténors de ce retour en arrière. Par souci électoraliste, en voulant s’attirer une nouvelle clientèle, ces derniers ménagent tellement la chèvre et le chou en ces matières, que la société québécoise a perdu ses repères et ne sait plus à quels saints se vouer… L’exemple du projet de loi 62 est représentatif à cet égard. Ne voulant pas s’appuyer sur le principe clair de la laïcité, la ministre Vallée préfère y substituer celui d’une neutralité, notion floue qui conduit à des interprétations à la pièce de la part de ceux et celles qui devront appliquer la future loi. Proclamant que les services publics devront être offerts et reçus à visage découvert, cette loi se présente comme une règle de sécurité, elle évacue tout le retour du religieux qui est au centre de l’inconfort collectif des Québécois. Le gouvernement Couillard tire à « boulets rouges » sur les oppositions qui tentent de recentrer le débat sur les enjeux réels. Il traite ces derniers de xénophobes, les accusant d’alimenter les groupes racistes de droite. Le premier ministre Couillard devrait plutôt regarder dans sa propre cour. Par ses politiques mièvres en cette matière, il contribue à neutraliser les efforts que la société a consentis pour se laïciser, tout en fournissant des munitions aux extrémistes qui exploitent ce laxisme. À ne pas vouloir porter ses culottes, ce gouvernement risque que d’autres les portent à sa place avec leurs costumes d’intolérance, de racisme, voire de violence. Qui alimente qui ? Voilà la vraie question !

Neuville, le 18 août 2017

Céder la gestion des écoles aux municipalités

C’est avec beaucoup de fierté que le maire Coderre a récemment annoncé un plan d’agglomération pour familles au centre-sud de la ville. Un projet ambitieux incluant bien sûr des écoles de niveau primaire et secondaire. À la suite de cette annonce, Mme Catherine Harel-Bourdon, présidente de la Commission scolaire de Montréal, fit une mise en garde au Maire, « J’espère que M. Coderre a des terrains dans sa poche, parce que ce n’est pas ça le cœur de la préoccupation, et lui a le pouvoir d’exproprier. » Voilà une situation qui démontre clairement, entre autres raisons, que la gestion du parc-école doit être réassignée aux villes et municipalités comme cela est déjà souhaité par le maire lui-même. En effet, en raison d’efficience économique dont la faisabilité de ce projet dépend, ces écoles devraient être intégrées à des centres communautaires, sportifs et culturels, dont certains pourraient même être localisés aux premiers étages d’édifices résidentiels. Il serait donc mal avisé d’occuper des espaces acquis à grands frais exclusivement à des fins scolaires et uniquement pour une courte période de moins de 200 jours par année. En référence à l’idée déjà exprimée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, selon laquelle « il faut penser en dehors de la boîte » il y a urgence d’agir puisque bon nombre d’écoles sont à remplacer. L’obsolescence de l’école traditionnelle trop onéreuse et à fonction limitée devient évidente, autant pour les villes que pour les villages. Pour les mêmes raisons d’ailleurs, d’efficience économique et de proximité des services, les villes et municipalités devront revoir leurs rôles et responsabilités envers leurs communautés afin de créer des conditions favorables à des milieux de vie accessibles et dignes d’intérêt pour les familles.

Montréal, le 18 août 2017