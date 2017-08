La recette de palourdes à la pancetta et à la bière de Michael Tozzi, ex-chef chez Olive & Gourmando

18 août 2017 16h26

Ingrédients

Préparation

Les palourdes pourraient être remplacées par des moules si vous préférez. J’ai utilisé la bière italienne Peroni, mais vous pouvez très bien prendre la bière de votre choix.Pour 6 portions- 2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive- 3 gousses d’ail hachées- 1 oignon rouge finement tranché- 1 petit bulbe de fenouil finement tranché- 225 g de pancetta fumée, coupée en dés- 1 bouteille de votre bière préférée (341 ml)- 1,3 kg de petites palourdes brossées- Persil italien, ciboulette, fronde de fenouil et zeste d’un citron pour garnir- Sel et poivre au goûtDans une grande casserole, faire chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter l’ail et laisser rissoler. Ajouter l’oignon, le fenouil et la pancetta, cuire jusqu’à une coloration dorée des oignons. Verser la bière puis ajouter les palourdes. Remuer, couvrir et amener à ébullition.Laisser frémir 5 minutes, ou jusqu’à ce que les palourdes soient ouvertes. Jeter les palourdes fermées, saler et poivrer au goût. Diviser les palourdes entre 6 bols et saupoudrer du mélange d’herbes fraîches. Servir avec un morceau de pain de campagne grillé.