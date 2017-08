Quoi surveiller aujourd'hui?

4

Trump en tweets

La chaîne américaine d’information continue CNN diffuse ce soir un documentaire sur Trump et ses tweets. L’usage présidentiel immodéré du réseau social a complètement bouleversé les communications de la Maison-Blanche. Les salves numériques de l’homme d’affaires, devenu une vedette de la téléréalité, puis président, peuvent maintenant déclencher des crises à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

L’auteur et illustrateur Shannon Wheeler, du New Yorker Magazine, lançait hier le livre Sh*t My President Says : The Illustrated Tweets of Donald Trump. L’essai graphique commente en images un florilège choisi parmi plus de 30 000 messages des comptes officiels trumpiens.

Le travail parodique permet de rigoler, mais aussi de comprendre quelques obsessions de Donald Trump. « Il encourage ses fans à s’assumer, résume l’introduction du livre. Il leur dit : sois sexiste, sois raciste, sois audacieux, sois égoïste, déteste et crains le monde. »