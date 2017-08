Le destin des Logan (Logan Lucky)

18 août 2017 | Mediafilm

Un ouvrier perd son emploi, au moment où son ex-femme lui annonce qu’elle va déménager plus loin avec leur petite fille. En désespoir de cause, il décide de cambrioler le champ de courses Nascar avec son frère, sa soeur et trois criminels plus expérimentés.

V.O.A. : Cinéma Banque Scotia, Place LaSalle, Cavendish, Colisée Kirkland, Côte-des-Neiges, Lacordaire, Des Sources, Spheretech, Marché Central.

V.F. : Quartier latin, Place LaSalle, StarCité, Lacordaire, Marché Central.