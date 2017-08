En 1995, dans la Yougoslavie en guerre, un livreur de lait taciturne, fiancé à une villageoise fougueuse et excentrique, s’éprend de la réfugiée italienne achetée par cette dernière pour devenir l’épouse de son frère, militaire censé rentrer bientôt d’Afghanistan.

V.O., s.-t.f. : Quartier latin, Beaubien.

V.O., s.-t.a. : Forum.

L’amour et la paix (Na Via Láctea / On the Milk Road)

Serbie, 2016, 125 minutes. Comédie dramatique réalisée et interprétée par Emir Kusturica avec Monica Bellucci, Sloboda Micalovic.