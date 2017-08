Le roi Arthur – La légende d’Excalibur (King Arthur – Legend of the Sword)

19 août 2017 | Mediafilm

Désigné comme roi en extrayant de la roche l’épée Excalibur, Arthur, jeune truand de la cité, affronte l’actuel souverain, qui s’avère être son oncle et l’assassin de son père. Réinvention incohérente de la légende arthurienne. Fourre-tout narratif et stylistique. Réalisation pompière et survoltée. Interprétation sans nuances.