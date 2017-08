Alien – Covenant

19 août 2017 | Mediafilm

En expédition sur une planète, des astronautes sont infectés par un agent pathogène qui, une fois qu’il a pénétré le corps humain, libère une créature monstrueuse. Antépisode procédural et fabriqué en usine. Récit manquant de force dramatique. Décors et réalisation sophistiqués. Bonnes compositions de M. Fassbender et K. Waterston.