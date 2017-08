17 août 2017

La mixité du centre-ville

En rendant public son Plan d’action pour la Stratégie centre-ville, le maire de Montréal, Denis Coderre, a bien nommé la nécessité d’oeuvrer à la mixité sociale. Derrière son point de presse, tenu au belvédère du Mont-Royal, ce sont cependant des copropriétés luxueuses que l’on voit pousser dans le paysage du centre-ville, des Tours des Canadiens et autres produits d’investisseurs, d’ici comme d’ailleurs. Les logements au centre-ville deviennent de moins en moins accessibles aux personnes à revenus modestes, tant les familles que les personnes seules. Ceux qui existent sont trop souvent transformés en copropriétés ou logements pour touristes. Leurs loyers grimpent, alors que les trop rares chambres disparaissent.

L’objectif de l’inclusion de 15 % de logements abordables dans les ensembles résidentiels de plus de 100 unités doit être revu. Il doit être accru et étendu aux plus petits projets. Surtout, cet objectif doit se concrétiser en logements sociaux, l’option la plus véritablement abordable pour les plus démunis. Des mesures sévères doivent être prises pour protéger les trop rares logements privés encore accessibles, contrer leur transformation et leur commercialisation. Investir dans l’achat de ces immeubles, leur rénovation et leur transformation en logements sociaux constitue une voie qui a fait ses preuves. Les pouvoirs accrus de la Ville, issus du statut de métropole, doivent favoriser ce type de stratégie.

Autre impact négatif de la transformation du centre-ville : les organismes communautaires, dont ceux d’aide aux sans-abri, ont de plus en plus de difficulté à y demeurer ou à s’y reloger. Lorsque les sous-sols d’église doivent être libérés, trouver un espace qui permet de continuer à rejoindre les populations vulnérables représente un énorme défi, à la fois financier et logistique.

Le droit de cité pour tous et toutes est loin d’être assuré. L’administration qui sera élue le 5 novembre devra y travailler activement et obtenir les fonds nécessaires de Québec et Ottawa. Autrement, le risque est grand que se dessine un centre-ville certes plus habité, mais avec plus de sans-abri. Ou encore, que ces derniers soient repoussés ailleurs…

Montréal, le 15 août 2017

Combattre le fascisme

Il faut vraiment être en perte de repères complet pour mettre les racistes et les antiracistes sur le même niveau. Comme le fait Donald Trump, mais aussi des animateurs de radio-poubelle. Quelle époque étrange, complètement amnésique, vivons-nous. Dans cette époque formidable, les intégristes musulmans du groupe EI et les milices démocratiques des YPG s’équivalent. Les néonazis d’Atalante sont aussi violents que les anarchistes pleurant les violences de Charlottesville. Et les antiracistes auraient leur part de responsabilité dans la montée de l’extrême droite.

De mon côté, je garde une pensée pour le bataillon Mackenzie-Papineau, qui a combattu bravement les fascistes dans la guerre civile espagnole. J’ai aussi une pensée pour des proches qui ont combattu le nazisme à la Deuxième Guerre mondiale. Ces gens combattaient l’extrême droite comme la gangrène qu’elle est, l’arme au poing. Je me souviens.

Québec, le 16 août 2017