Rectificatif

17 août 2017

Une erreur dans la chronologie des événements survenus à Charlottesville s’est glissée dans l’éditorial intitulé « Trump et le racisme », publié dans notre édition du mercredi 16 août. Le rassemblement au cours duquel des suprémacistes blancs ont scandé des slogans nazis a eu lieu le vendredi, et non le samedi, soit la veille de la mort de Heather Heyer.

Dans le texte « Le sommet Hoodstock, né de la colère, se pérennise dans l’action », on lisait que la militante française Assa Traoré avait perdu son frère lors d’une intervention de la police. La journaliste aurait dû préciser qu’il demeure des zones d’ombre dans les causes de la mort d’Adama Traoré, notamment quant aux raisons de l’asphyxie qui l’a mené à la mort.