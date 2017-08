France: une voiture fonce dans un restaurant, la piste terroriste écartée

Photo: Kamil Zihnioglu Associated Press

Une jeune fille a été tuée lorsqu’une voiture a foncé dans la devanture d’une pizzeria en banlieue de Paris lundi soir, et les premières déclarations du chauffeur « permettent d’écarter la piste terroriste ». Le suspect, interpellé peu après les faits, aurait voulu se suicider, selon une source judiciaire. Il a percuté avec une voiture la devanture d’une pizzeria à Sept-Sorts en Seine-et-Marne, département situé à l’est de Paris, selon la police de Meaux. Une jeune fille de 13 ans, et non de huit ans, comme indiqué dans un premier temps, « a trouvé la mort », a indiqué sur la chaîne BFMTV le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Pierre-Henry Brandet. « Quatre autres personnes sont dans un état très sérieux et huit autres sont plus légèrement » blessées, a-t-il ajouté.