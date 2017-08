Quoi retenir de la fin de semaine?

1

Drame à Charlottesville, en Virginie

Trois morts et plus d'une vingtaine de blessés: une manifestation opposée à la droite radicale a pris des allures de tragédie à Charlottesville, en Virginie. Samedi, un véhicule a foncé sur la foule qui protestait contre un rassemblement controversé de groupuscules de l’extrême droite américaine, tuant une personne et en envoyant au moins 26 à l’hôpital. Le conducteur de ce véhicule a été inculpé de meurtre, de blessures et de délit de fuite. Son geste fera l'objet d'une enquête des autorités fédérales, a annoncé le procureur général Jeff Sessions samedi, tard en soirée.

Le président Donald Trump a quant à lui été vertement critiqué pour sa lenteur à condamner expressément les mouvements radicaux prônant la suprématie de la race blanche.

Par ailleurs, un hélicoptère de la police de l’État de Virginie qui surveillait la manifestation s’est écrasé, entraînant dans la mort un pilote et son passager.



