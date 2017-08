Au moins 37 morts dans une collision de trains en Égypte

Alexandrie — Au moins 37 personnes ont été tuées vendredi dans la collision de deux trains dans le nord de l’Égypte, près d’Alexandrie, un des accidents ferroviaires les plus graves de ces dernières années dans le pays. La catastrophe a également fait 123 blessés, a indiqué le ministère de la Santé. La collision aurait été causée par l’arrêt de l’un des deux trains sur les voies après une panne. L’autre train l’aurait alors percuté. L’accident ferroviaire de vendredi est le plus meurtrier depuis la collision en 2012 entre un bus scolaire et un train à un passage à niveau dans la province d’Assiout (centre) qui avait 47 morts.