11 août 2017 | Mediafilm

Manhattan, 1995. Après avoir trompé son petit ami, une jeune graphiste revient vivre chez ses parents, où sa petite soeur lui fait part de sa plus récente découverte : une disquette pleine de messages érotiques et passionnés, adressés à leur père par une certaine « C ».

V.O.A. : Forum.