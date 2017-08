Libre adaptation de deux récits croisés du Décaméron de Boccace, cette comédie folichonne du réalisateur de Life After Beth (présenté à Fantasia en 2014) met en scène trois nonnes au sang chaud (Aubrey Plaza, Alison Brie et Kate Micucci) qui s’initient aux plaisirs de la chair en compagnie d’un jeune homme (Dave Franco) se faisant passer pour un jardinier sourd et muet. Rappelant les films de « nonnesploitation » des années 1970, The Little Hours se révèle une comédie à l’humour potache au charme bucolique qui se moque allègrement de l’Église catholique.



The Little Hours ★★ 1/2 Comédie fantaisiste de Jeff Beana. Avec Aubrey Plaza, Alison Brie, Kate Micucci, Dave Franco, Molly Shannon et John C. Reilly. États-Unis, 2017, 90 minutes.