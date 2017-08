Chroniqueuse mondaine menant la belle vie à New York, Jeannette Walls (Brie Larson, glaciale) se remémore son enfance difficile marquée par les nombreux déménagements, le manque d’argent et de nourriture, les mensonges de son père alcoolique (Woody Harrelson, frisant la caricature) et l’insouciance de sa mère peintre (Naomi Watts, sous-utilisée). D’une réalisation impersonnelle, ce lourd et laborieux mélo se résume en une suite de flash-back anecdotiques racontés du point de vue d’un personnage antipathique.



Notre critique complète



Horaire en salles

The Glass Castle ★★ Drame biographique de Destin Daniel Cretton. Avec Alison Brie, Woody Harrelson, Naomi Watts, Max Greenfield, John Caras, Sarah Snook et Brigette Lundy-Paine. États-Unis, 2017, 127 minutes.