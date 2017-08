Le cinéaste Martin Provost (Séraphine, Violette) est passé maître dans l’art des portraits féminins complexes et sensibles, portés chaque fois par des interprétations exceptionnelles. Sage femme ne fait pas exception, en plus de proposer une rencontre de cinéma qu’on attendait depuis longtemps : celle entre les deux Catherine du cinéma français. Catherine Frot incarne Claire, la sage-femme du titre, une professionnelle dévouée dont la vie personnelle rangée cache une grande solitude. Débarque Béatrice (une Catherine Deneuve encanaillée), ancienne flamme de feu son père, femme insouciante, exubérante… et mourante. Entre elles se nouera une amitié inattendue, de celles qui transforment. Avec sa beauté sans fard et, surtout, sa paire d’actrices suprêmement douées, ce film profondément humain réchauffera le coeur des cinéphiles. Oui, l’attente en aura valu la peine.



Sage femme ★★★★ Drame de Martin Provost. Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire, Mylène Demongeot. France, 2017, 117 minutes.