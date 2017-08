Un veuf aspire à jouer seul le rôle de bon père, mais toute une communauté refuse de lui accorder la moindre chance de réussite. Nous ne sommes plus à l’époque de Kramer vs. Kramer, mais chez les juifs hassidiques, où ce désir d’autonomie, sans la présence d’une légitime épouse, relève de l’hérésie. Pour son premier long métrage de fiction, le documentariste Joshua Z. Weinstein effectue une plongée dans un monde qui n’est pas le sien, le scrutant avec attention, optant aussi, par souci d’authenticité, pour le yiddish, même s’il ne maîtrise pas cette langue. Toujours au plus près de ses interprètes, des non-professionnels d’une grande dévotion, il nous fait découvrir la face cachée de cet univers codifié où il est difficile d’y étancher sa soif de liberté.



Notre critique complète



Horaire en salles

Menashe ★★★ États-Unis, 2017, 82 min. Drame de Joshua Z. Weinstein. Avec Menashe Lustig, Yoel Weisshauss, Ruben Niborski, Meyer Schwartz.