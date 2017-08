Damien Manivel ne cite jamais Éric Rohmer ou Robert Bresson, mais on sent dans sa démarche un désir de suivre les traces de ces artisans que le minimalisme, ou l’amateurisme de leurs interprètes, n’a jamais effrayés. Dans ce film concis, mais qui ironiquement traîne parfois en longueur, nous sommes d’abord plongés dans la banalité d’une romance adolescente pour ensuite basculer, le temps d’une transition ponctuée de textos, dans un voyage à la fois obscur et onirique. Cette promenade dans les bois, diurne et nocturne, renferme quelques belles promesses et autant de maladresses, deuxième long métrage d’un jeune cinéaste dont la durée inusitée (71 minutes) ressemble en soi à un joli pied de nez au conformisme et au commerce.



Le parc ★★ 1/2 Comédie dramatique de Damien Manivel. Avec Naomie Vogt-Roby, Maxime Bachellerie, Sobéré Sessouma. France, 2016, 71 minutes.