Comédie de moeurs new-yorkaise bien candide malgré des références à l’univers de Woody Allen, Landline, second long métrage de Gillian Robespierre, se déploie en 1995 dans une famille juive italienne de New York, sur esthétique prérévolution technologique appuyée. Avec John Turturro et Jenny Slate, le film, faussement piquant, malgré quelques moments de complicités furtives, s’enlise dans sa morale, des répliques convenues et une mise en scène peu imaginative.



Landline ★★ 1/2 Comédie de moeurs américaine de Gillian Robespierre. Avec Jenny Slate et John Turturro. États-Unis, 2017, 93 minutes.