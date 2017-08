Rectificatifs

10 août 2017

Une erreur s’est glissée dans l’article « Le Venezuela, un État mafieux et verrouillé » publié le 9 août. C’est à Caracas, et non à Lima, que l’ONU a exhorté à mettre un terme aux violations des droits de la personne.

Dans l’article d’Améli Pineda intitulé « Visite controversée de deux ministres haïtiens » et publié en page A 3 le 9 août 2017, le nom de la ministre des Haïtiens vivant à l’étranger a mal été retranscrit. Il aurait fallu lire Stéphanie Auguste plutôt que Stéphanie Rodrigue.