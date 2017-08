7 août 2017

L’indécente valse des millions

Lettre à MM. Chatigny, Héroux, Larose et Tremblay,



Je suis tout à fait d’accord avec votre appréciation des salaires faramineux de certains sportifs qui illustrent, dites-vous, « une certaine décadence de notre civilisation ». Et vous situez bien cette dérive dans le contexte plus large du « capitalisme sauvage ». Mais quelle ne fut pas ma surprise de voir que les mêmes effets de ce capitalisme sauvage sur les salaires des grands dirigeants trouvaient grâce à vos yeux !



Comment ne pas constater que les deux phénomènes partent de la même dérive ? Comment expliquez-vous que ces hauts dirigeants qui gagnaient 50 fois le salaire moyen des Canadiens, il y a une trentaine d’années, touchent maintenant près de 150 fois ce même salaire moyen ?



Vous dites qu’ils créent des entreprises et des emplois. Certains oui, mais la majorité non. Ce sont des gestionnaires qui prennent la direction d’organisations qui sont solides avant leur arrivée et qu’ils dirigent avec compétence sans doute, mais sans mériter ces émoluments que le capitalisme sauvage leur accorde.

Combien d’emplois pensez-vous que les présidents des grandes banques, y compris Desjardins, ont créés ces dernières années ? Aucun. C’est plutôt le contraire qui s’est produit. C’est pourtant dans les grandes entreprises que le capitalisme que vous qualifiez de sauvage fait les plus grands dégâts qui mènent aux inégalités croissantes que l’on voit partout en Occident. Il n’y a que quelques grands sportifs qui gagnent des salaires excessifs. Il y a des milliers de grands dirigeants dont les salaires ont explosé ces dernières décennies.

Et quelle idée de mettre dans le même panier les présidents des banques, les infirmières, les employés d’usine, les préposés, etc., sous prétexte qu’ils assument tous des responsabilités personnelles. La question n’est pas là.

La question est de savoir pourquoi les 7 dirigeants des grandes banques canadiennes gagnaient un total de 67,4 millions en 2016 alors que sept infirmières gagnaient un total de 350 000 $ ! Petite différence qui aurait dû vous empêcher de faire ces rapprochements.

Je suis d’accord sur le fait que la valse des millions de certains sportifs est indécente. Mais je suis surpris que la même indécence des salaires de nos grands patrons n’ait pas fait résonner la moindre petite musique à vos oreilles.

Boucherville, le 31 juillet 2017

Un accident de vélo

Samedi 29 juillet aux environs de 14 h 45, alors que je circulais à vélo sur le rang Lepage à Blainville avec trois autres personnes, l’ami qui roulait devant moi a fait une chute causée par le mauvais état de la chaussée. Je n’ai pu l’éviter et j’ai fait une très mauvaise chute en tombant sur la tête alors que nous roulions à plus de 25 km/h. Mon conjoint m’a raconté la suite des événements puisque j’étais sonnée. Un automobiliste, témoin de l’accident, a fait demi-tour pour me porter secours et un autre se serait occupé de composer le 911 et de diriger la circulation sur cette route où l’on peut circuler à 70 km/h. Une infirmière qui passait, malgré le fait qu’elle était accompagnée de deux jeunes enfants, a pris la situation en charge et vérifié mes signes vitaux pour évaluer ma condition. Les policiers sont arrivés dans un délai de dix minutes et ils ont été suivis par l’ambulance cinq minutes plus tard. Les ambulanciers ont pris la relève en se basant sur l’évaluation de l’infirmière. Ils m’ont conduit à l’urgence de l’hôpital de Saint-Jérôme. La propriétaire d’une pension pour chevaux est accourue pour nous offrir de l’eau et un endroit pour laisser nos vélos. Je tiens à remercier tous ces gens qui m’ont si aimablement porté assistance puisque je n’ai pu le faire de vive voix. Merci encore pour votre empathie et votre bonté. P.S. Un mois plus tôt, j’avais fait l’achat d’un casque bien ajusté. Il m’a sûrement sauvé la vie !

Le 4 août 2017