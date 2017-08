Quoi surveiller aujourd'hui?

4

Pour prendre du muscle

Les championnats du monde d’athlétisme se déroulent aussi à Londres depuis vendredi. La superstar Usain Bolt serait en quête d’éternité, puisqu’il partira bientôt à la retraite après treize ans d’une riche — et musclée — carrière. Il participe à la finale du 100 m des Mondiaux de Londres samedi, et ne voudra certainement pas décevoir ceux qui l’ont baptisé le « prodige du sprint ».

Les qualifications de la Coupe Rogers ont lieu ces samedi et dimanche à Montréal. Les vétérans Ernests Gulbis, Marcos Baghdatis et Marcel Granollers, les étoiles montantes de l’ATP Frances Tiafoe, Hyeon Chung et Daniil Medvedev ainsi que plusieurs Canadiens tenteront de se tailler une place au tableau principal.