5 août 2017

On était six millions… Salut, Raymond Marchand

Raymond Marchand (1941-2017), l’un des plus brillants concepteurs que j’ai eu le bonheur de croiser dans ma vie, est décédé il y a une dizaine de jours. Il nous avait donné, entre autres, la magnifique et inspirante campagne publicitaire « On est six millions. Faut se parler ». C’était en 1975 chez BCP Publicité. Lui et son complice Robert Meloche, directeur artistique et designer, avaient alors frappé de plein fouet l’imaginaire collectif des Québécois et plongé au plus profond de l’âme québécoise. Encore dernièrement, lors du lancement du collectif « Faut qu’on s’parle », plusieurs on fait référence à cette célèbre campagne pour en attribuer la paternité à d’autres, dont au grand Jacques Bouchard, fondateur de cette agence mythique, père de la publicité québécoise francophone et lui-même fabuleux créateur d’exception. Comme me le disait Robert Meloche, bien sûr, Jacques Bouchard en était le parrain. Normal, car cet homme avait toujours eu le don de s’entourer de jeunes fous de la pub qu’il savait inspirer et stimuler comme nul autre.

Nous sommes maintenant près de neuf millions, Raymond, et la publicité québécoise parle de plus en plus anglais. Les concepts mondialisés viennent de plus en plus d’ailleurs. Ta maladie des dernières années t’a fait oublier tout ça, mais espérons que les jeunes continueront de créer en français. Repose en paix, Raymond. Tes yeux rieurs, ton intelligence et ton imagination débordante nous manqueront.

Salut à toi, à Robert Meloche et à François Dompierre, qui avait composé et chanté ce qui a été reconnu par plusieurs comme l’une des plus grandes campagnes publicitaires québécoises de tous les temps.

Montréal, le 3 août 2017

Une hirondelle ne fait pas le printemps

À mon avis, il serait injuste de juger la carrière de Jacques Daoust sur son bref passage en politique, un monde sans ménagement qui aura eu raison des qualités de gestionnaire indéniables dont il aura fait preuve tout au cours de sa carrière au service du développement de l’économie québécoise.

« C’était une personne pour laquelle le développement des entreprises était extrêmement important. Il a travaillé dans le public pour faire progresser le Québec globalement », a souligné son fils Sébastien. À titre de président d’investissement Québec (IQ) pendant sept ans, la société a souligné l’apport de Jacques Daoust à la « prospérité » de « tous les Québécois » et le fait qu’« il avait constamment à coeur le développement économique du Québec ».

Bien que Jacques Daoust, selon la version de la vérificatrice générale du Québec, ait été mis au courant de la vente des 11 millions d’actions que détenait IQ dans Rona à Lowe’s, une décision pour le moins éminemment contestable, il serait malhonnête de ne retenir que ce triste épisode de la carrière de Jacques Daoust… Comme dirait un adage bien connu, « une hirondelle ne fait pas le printemps ».

Québec, le 4 août 2017