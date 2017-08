Après la tempête (V.F. de Umi yori mo mada fukaku)

5 août 2017 | Georges Privet

Quinze ans après un début de carrière prometteur, Ryota est un écrivain en panne sèche qui va de désillusions en désillusions. Prétendant faire de la recherche pour un livre, il travaille temporairement comme détective privé, puis va régulièrement perdre son salaire aux courses. Afin de regagner la confiance des siens, il tente un ultime rapprochement avec son ex-femme et son garçon, au moment où un typhon – le 23e de l’année – menace de s’abattre sur Tokyo. Malgré la tempête qui lui donne son titre, ce nouvel opus de Hirokazu Kore-eda est sans doute l’un de ses plus discrets et subtils. Méditation aigre-douce sur les rêves oubliés et les aléas de la vie, ce mélo tendre, à la simplicité trompeuse, repose sur une réalisation sensible, qui sait habilement mettre en relief la beauté des choses. L’interprétation d'Hiroshi Abe ce dernier est du reste à l’image du film : si subtile qu’on risque de ne pas en admirer la finesse. Reste la force tranquille d’une ode à la famille, célébrant les forces qui peuvent la souder au moment où tout menace de la détruire.