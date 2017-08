La tour sombre (V.F. de The Dark Tower)

En prenant d’assaut La tour sombre, ambitieuse épopée en sept tomes et deux récits parallèles de Stephen King, le réalisateur de Liaison royale ne se doutait peut-être pas de l’ampleur du projet. Mettant en scène un jeune garçon (Tom Taylor) qui s’allie à un pistolero (Idris Elba) afin de combattre un homme en noir (Matthew McConaughey) qui veut détruire le monde, ce récit d’aventures croule sous les clins d’oeil aux romans de King et jongle laborieusement avec les codes du fantasy, de l’horreur et du western. Bruyant et brouillon, mais malgré tout divertissant.



★★ 1/2 Aventures de Nikolaj Arcel. Avec Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Jackie Earle Haley, Abbey Lee et Fran Kranz. États-Unis, 2017, 95 minutes.