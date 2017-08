Quoi surveiller aujourd'hui?

3

Osheaga, c'est le départ

Une fin de semaine tout en points d'exclamation pour les amateurs de musique. Le festival Osheaga commence aujourd'hui, logé cette année sur l'île Notre-Dame plutôt qu'au parc Jean-Drapeau, en pleins travaux d'aménagement.

La tête d'affiche Lorde se produit ce soir au festival, en plus de 130 artistes et groupes tout au long de la fin de semaine. Osheaga en cinq voix et vingt chansons: notre critique musical Philippe Papineau vous a préparé une sélection d'artistes et une liste de lecture.