4 août 2017

Vivre seul pour éviter les pénalités financières

« Plus de Canadiens que jamais vivent seuls, démontrent les données du recensement de 2016 dévoilées mercredi par Statistique Canada. »

« Ce mode de vie est donc le plus populaire au Canada pour la première fois de l’histoire du pays. »

Ce mode de vie est donc le plus populaire, publiez-vous… Ah ! La bonne blague…

Eh ! Oh ! Sérieusement, il n’est pas question de mode (sic) !

C’est qu’il faut savoir que les régimes de pensions de vieillesse et de suppléments à ces pensions, l’impôt ainsi que le montant pour solidarité sociale versé — notamment aux personnes avec une contrainte sévère — pénalisent sévèrement les bénéficiaires qui cohabitent.

Par exemple, au terme d’une année de cohabitation, ces derniers sont « mariés » d’office par les ministères concernés, et ces couples sont aussitôt financièrement pénalisés en subissant une diminution draconienne des montants qui leur sont versés.

Elle loge là, la raison pour laquelle de plus en plus de citoyens canadiens vivent seuls : pour éviter les pénalités financières qui appauvrissent les couples démunis et vieillissants.

Le 2 août 2017

Des chiffres inquiétants

Selon le recensement 2016 de Statistique Canada, le pourcentage de la population de langue maternelle anglaise au Québec a augmenté de 9 à 9,6 % (+0,6), alors que celui de la population de langue maternelle française a reculé de 79,7 à 78,4 % (–1,3) [1]. Le Québec français perd ainsi sur les deux tableaux. Voilà qui est inquiétant pour l’avenir.

Les locuteurs de langue maternelle anglaise sont moins de 10 % au Québec, pourtant, 67 % des documents audiovisuels classés depuis un an par la Régie du cinéma du Québec sont en anglais et seulement 10 % sont en français. À Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 29 % des documents sont en anglais et 71 %, en français.

Qui a affirmé déjà que nous traitions mal notre minorité anglophone ? Si la minorité francophone hors Québec était aussi bien traitée, elle n’aurait pas diminué de 4 % en 2011 à 3,8 % en 2016.

Montréal, le 2 août 2017